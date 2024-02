Calciomercato, Roma folgorata da Huijsen: l’idea per acquistarlo dalla Juve

La Roma starebbe elaborando una strategia per trattenere Dean Huijsen anche in futuro: il club giallorosso lavorerebbe sull'offerta alla Juve

Che in panchina sieda José Mourinho o Daniele De Rossi , la considerazione per Dean Huijsen non cambierebbe. Infatti, nelle poche settimane trascorse dal suo passaggio in prestito secco dalla Juventus , il difensore alla Roma ha trovato subito molto spazio. Contro il Cagliari , il calciatore scuola bianconera ha anche trovato la prima rete tra i professionisti, a suggello di un periodo personalmente entusiasmante.

Tra la Roma e Huijsen sarebbe scattato una sorta di amore a prima vista, tanto che, secondo quanto riportato da La Repubblica, il club giallorosso starebbe già ragionando su di lui per il futuro. Per arrivare a formalizzare un offerta alla Juventus, il procedimento sarebbe piuttosto articolato. In primo luogo, la società capitolina intenderebbe riscattare per 5 milioni di euro Diego Llorente dal Leeds. Quest'ultimo, altro giocatore che ha molto ben figurato alla Roma, verrebbe poi ceduto al miglior richiedente. La Roma si aspetterebbe di incassare una somma molto alta, considerato il numero elevato di pretendenti sul giocatore tra cui il PSG. Dopodichè, il club giallorosso potrebbe utilizzare parte degli introiti per Huijsen, valutato ad oggi 15 milioni di euro.