Calciomercato, ritorno di fiamma per Hojbjerg: la Juventus fiuta il colpo

I primi saranno gli ultimi. Un detto che potrebbe calzare a pennello per Pierre-Emile Hojbjerg . Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione tedesca di Sky Sport, quello che fu uno dei primi centrocampisti accostati alla Juventus per il calciomercato invernale potrebbe essere il colpo last minute degli stessi bianconeri.

Il calciatore del Tottenham avrebbe infatti l'identikit adeguato per vestire la maglia bianconera, in un mix di esperienza e qualità non trascurabile. Il Bayern Monaco si sarebbe interessato a lui, ma le richieste del club inglese avrebbero fatto desistere i bavaresi. Le stesse condizioni (trasferimento a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto), avrebbero in passato raffreddato la Juventus ma le cose potrebbero cambiare. A queste condizioni, Hojbjerg, poco utilizzato in Premier League, non avrebbe offerte concrete. Se il Tottenham decidesse di aprire a un prestito allora la Juventus potrebbe tornare alla carica.