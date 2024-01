Calciomercato, retroscena Juventus: i “no” di Allegri a due centrocampisti

Max Allegri avrebbe rifiutato l'ingresso in rosa di due centrocampisti: il tecnico della Juventus avrebbe accettato per ora un solo profilo

A una manciata di giorni dalla chiusura del calciomercato invernale, in entrata la Juventus potrebbe limitarsi all'acquisto di Tiago Djalò . Infatti, nonostante il numero limitato di soluzioni a centrocampo nella rosa, a prevalere sarebbe stata la necessità di rispettare il bilancio del club. Questa almeno sarebbe l'ipotesi più diffusa relativa alla politica de La Vecchia Signora sul mercato. Ma non l'unica.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la verità non sarebbe quella sopracitata. Sebbene il club bianconero osserverebbe con rigore l'indice di liquidità, il direttore Cristiano Giuntoli sarebbe riuscito a chiudere almeno per uno tra Kalvin Phillips che per Jordan Henderson. A opporsi all'arrivo di questi giocatori sarebbe stato l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. La motivazione non rientrerebbe sul piano squisitamente tecnico, bensì il tecnico avrebbe preferito non scombussolare gli equilibri di spogliatoio. Nelle idee del mister, solo un nome dei giocatori emersi nelle ultime settimane potrebbe essere accettato, quello di Federico Bernardeschi.