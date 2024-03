Calciomercato, Raspadori in uscita: Juventus e Inter ci pensano

Dopo una stagione sotto le attese, in estate al Napoli potrebbe avvenire un altra autentica rivoluzione. Tra i giocatori che potrebbero far spazio a nuovi ingressi in casa azzurra, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci Giacomo Raspadori. Acquistato dal Sassuolo nella stagione del terzo Scudetto, l'attaccante italiano non è mai realmente esploso. Il giocatore ha faticato a trovare una sua dimensione tattica in terra campana nonostante il discreto spazio. Il Napoli lo considererebbe tra i sacrificabili e Inter e Juventus potrebbero cogliere l'occasione per rinforzare le loro rose con lui. Per il momento, Raspadori rimarrebbe però poco più che una suggestione estiva.