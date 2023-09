Calciomercato, più Baldanzi che Echeverri nel futuro della Juventus

La pausa delle Nazionali consente alla Juventus un breve periodo di riassestamento dopo i primi impegni di Serie A e le ultime operazioni di calciomercato. Proprio quest'ultimo rimarrebbero però un tema che aleggerebbe nell'ambiente bianconero, che non a caso ha ingaggiato Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo per occuparsene.

Nell'ultima sessione estiva la Juventus ha prevalentemente operato in uscita ma, nella prossima stagione, è possibile immaginare un calciomercato diverso. Non però senza colpi orientati alla cosiddetta linea verde, del quale in realtà la Juventus è una delle società più sensibili. In questo senso, secondo calciomercato.com, Tommaso Baldanzi rimarrebbe una delle priorità della prossima campagna acquisti. Diverso invece il discorso al momento per Claudio Echeverri, talento del River Plate, ma sui per il momento il club bianconero sta semplicemente seguendo con la sua rete di scouting.