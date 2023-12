Calciomercato, Phillips più lontano: il Tottenham scavalca la Juventus

Le quote di Phillips nel calciomercato invernale per la Juve paiono in netta discesa: il Tottenham parrebbe decisamente forte sul giocatore

Il suo nome avrebbe stuzzicato per qualche tempo il palato dei tifosi della Juventus, ma ad oggi le chance di vedere Phillips in bianconero sarebbero basse. Il giocatore del Manchester City sarebbe in uscita ma difficilmente lascerà il campionato inglese.

Secondo quanto riportato da Football Insider, il Tottenham starebbe seriamente pensando di bussare alla porta dei Citizens per trattare il giocatore. Complice l'infortunio di Bentancour, che ne avrà per oltre due mesi, gli Spurs potrebbero cautelarsi con il giovane profilo di Phillips, poco utilizzato da Guardiola. La Juventus potrebbe comunque beneficiare in qualche modo da questa operazione: l'arrivo di Phillips al Tottenham scongelerebbe nuovamente il trasferimento di Hojbjerg.

