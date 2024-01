Calciomercato, per Djalò manca solo l’annuncio: Juventus senza fretta

Tiago Djalò ci siamo! La Juventus avrebbe ormai sistemato ogni dettaglio per l'arrivo del difensore del Lille, o quasi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe una motivazione che spingerebbe il club bianconero a non annunciare l'acquisto del calciatore portoghese. Infatti, in società si vorrebbe prima formalizzare la cessione di Filippo Ranocchia, di rientro dall'Empoli, al Palermo in Serie B.