Calciomercato, Pellegrini: “Szczesny non rinnova. Juve su Di Gregorio”

Tramite il suo profilo su X, Dario Pellegrini ha parlato del possibile calciomercato della Juventus relativo al ruolo dei portieri. Ecco cosa ha scritto: "Visto che Szczesny non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2025, è giusto Juventus inizi a pianificare anche il futuro della propria porta: Michele Di Gregorio è un profilo interessante per un top club perché, a qualità eccellenti, pare abbinare un mindset difficilmente scalfibile durante i 90'. Ormai le dimostrazioni in tal senso si sprecano. L'accordo tra Giuntoli e Galliani sembra essere una prospettiva reale perché sussiste poca distanza riguardo la valutazione generale, posta tra i 15 e i 20 mln. Riassumo il papiro: sarebbe un buon inizio".