Calciomercato, parole al miele di Bernardeschi per la Juventus

Bernardeschi ha inoltre elogiato l'attuale Juventus costruita dalla società e da mister Allegri: ""Conosco bene il mondo Juve, la squadra e Max. Me l’aspettavo e sono felice. E' un gruppo costruito sui giovani. E’ ingiusto fare paragoni, i ragazzi devono acquisire esperienza. Max è bravissimo nella gestione e il 3-5-2 è il modulo ideale: la Juve ora ha una compattezza che non vedevo da anni. Allegri ha sempre costruito gli scudetti sulle caratteristiche della squadra. Non è vero che non gli piace attaccare: noi giocavamo con 5 giocatori offensivi. Semplicemente si adatta agli uomini che ha".