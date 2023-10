Calciomercato, Palladino esalta gli obiettivi della Juventus del futuro

In conferenza stampa, Palladino ha elogiato di due elementi interessanti in ottica calciomercato Juventus per la prossima sessione estiva

Ecco le parole di Palladino: "Il Sassuolo non è solo Berardi perchè ci sono anche Pinamonti e Laurientè. Giocano bene a calcio e non è un caso che hanno battuto la Juventus e l’Inter. Berardi ovviamente sposta gli equilibri ma mi concentro sull’aspetto globale della squadra. Colpani? deve ancora lavorare tanto, parlo parecchio con lui e stiamo portando avanti un certo tipo di percorso. Lavoriamo sempre per fare crescere i nostri calciatori e spero che Colpani in futuro possa essere pronto per una grande squadra".