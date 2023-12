Calciomercato, Paganini: “La Juve valuta l’ipotesi del prestito di Vlahovic”

Una possibilità ovviamente non alla possibilità di tutti: non si parlerebbe infatti di "beneficenza", bensì di dare magari una chance al giocatore in un altra realtà ben precisa. Ecco le parole del giornalista: "Si è pensato anche di cederlo in prestito con diritto ed obbligo di riscatto, soprattutto per quanto riguarda il PSG. Il club francese, infatti, sembra essere quello più interessato, anche se è un’operazione difficile da costruire. Ad oggi, diciamo, Vlahovic è ancora stabile a Torino. La Juve è molto impegnata in entrata per il centrocampo".