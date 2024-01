Calciomercato, Paganini: “La Juve ha chiesto Patino. La chiave è Kean”

Paganini ha parlato delle prossime mosse di calciomercato per la Juve: i bianconeri premerebbero per Patino. Kean potrebbe essere in uscita

Dagli studi di Rai Sport, Paolo Paganini ha parlato del calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: "Giuntoli tornerà in Inghilterra per un giocatore di grande prospettiva come Patino. Lui è un regista classico che Arteta non vorrebbe dare ma l'Arsenal ha aperto. In cambio vuole che sia inserito Kean nella trattativa. La Juventus spinge per averlo a gennaio ma potrebbe andare anche su un profilo più pronto che Allegri vorrebbe in questo mercato di gennaio come Samardizc o Ferguson del Bologna".