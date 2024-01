Calciomercato, Olivieri delude a Venezia: possibile ritorno alla Juventus

Se il Venezia starebbe ben figurando in Serie B, non lo stesso si potrebbe dire di Marco Olivieri. L'attaccante esterno scuola Juventus Next Gen starebbe vivendo un ennesima stagione condizionata dai problemi fisici. Intoppi che inevitabilmente starebbero minando la sua esperienza in campo con la compagine lagunare. Un espulsione rimediata nelle scorse settimane per proteste contro il Sudtirol avrebbe complicato ulteriormente una situazione di per se già molto deludente.