Calciomercato, niente Juventus per Terracciano: alle visite con il Milan

Quella di Filippo Terracciano alla Juventus è stata forse una suggestione di qualche giorno se non addirittura poche ore. Il terzino destro dell'Hellas Verona, divenuto improvvisamente un occasione del calciomercato a causa della situazione economica allarmeante in casa scaligera, non vestirà con ogni probabilità la maglia bianconera. Infatti, come riportato da Sportmediaset, il giocatore sarebbe ormai alle formalità per firmare con il Milan.