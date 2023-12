Calciomercato, Miretti può partire: tre proposte sul tavolo della Juventus

Per la Juventus, Fabio Miretti non sarebbe imprescindibile nella rosa: il club bianconero terrebbe in standby la sua eventuale cessione

Nonostante la penuria in termini numerici di centrocampisti della rosa della Juventus, Fabio Miretti non sarebbe comunque imprescindibile. Tra i primi giovani ad essere lanciati dal secondo corso di mister Allegri, il centrocampista italiano, in particolare in questa stagione, avrebbe mandato segnali di necessità di crescita. Ecco perché, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, un eventuale cessione in prestito, magari a fine calciomercato, non sarebbe da escludere.

In primo luogo, bisognerà osservare se la Juventus riuscirà a potenziare sostanzialmente il reparto di centrocampo a disposizione di Allegri. Le difficoltà a reperire elementi di qualità al momento terrebbero lontana un ipotesi di addio di Miretti. In caso però la situazione si sbloccasse con più di un innesto ecco che per Udinese, Sassuolo e Monza i discorsi si aprirebbero. In particolare con il club brianzolo potrebbe essere il pretesto per imbastire i buoni rapporti per un successivo colpo Andrea Colpani.

