Calciomercato, Matri: “Non mi stupirebbe Osimhen alla Juventus”

Alessandro Matri ha parlato di una suggestione di calciomercato: per l'ex bianconero non sarebbe da escludere una Juventus con Victor Osimhen

Dagli studi di DAZN, Alessandro Matri ha parlato dell'attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Per l'ex calciatore, non sarebbe da escludere un eventuale approdo alla Juventus. Ecco cosa ha detto: "Non escludo che Osimhen vada alla Juventus. Se Vlahovic fa la stagione da 20 gol puoi rivenderlo a 70 milioni di euro, poi c'è Soulé da poter mettere sul mercato. Non sarebbe una spesa insostenibile: la Juventus ci ha già abituati a movimenti simili, come accadde con Higuain".