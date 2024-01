Calciomercato, Martorelli: “La Juventus può sbloccare l’affare Samardzic”

Intervistato per Tmw, Giocondo Martorelli ha approfondito la situazione legata al calciomercato attorno a Lazar Samardzic. Dopo l'Inter, anche per il Napoli la trattativa per acquistare il cartellino del centrocampista dell'Udinese sarebbe naufragata. In pole per l'arrivo del giocatore ci sarebbe ora la Juventus la quale dovrò riuscire a risolvere le complicanze che hanno interrotto l'affare per gli altri club. Per l'operatore di mercato il club bianconero avrebbe tutte le carte in regola per sbrogliare la matassa. Ecco le sue parole: