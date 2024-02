Calciomercato, Marchetti: “La Juventus sta programmando il futuro”

Nel suo editoriale su Tmw, Luca Marchetti ha fatto il punto sui colpi di chiusura del calciomercato. A prendersi la scena sarebbe stata la Juventus che in serata a chiuso per Carlos Alcaraz. Secondo il giornalista, il suo arrivo sarebbe un assaggio dei progetti ambiziosi del club bianconero per l'estate. Ecco le sue parole: "Sembrava quasi che tutto potesse essere deciso o quasi, ma gli ultimi giorni di mercato regalano sempre adrenalina e opportunità da cogliere al volo. Lo ha fatto la Juventus con Alcaraz. Il centrocampista argentino ha sostenuto nelle scorse ore le visite mediche a Londra e nelle prossime ore arriverà in Italia per iniziare la sua avventura nella squadra di Allegri. Lascia il Southampton in prestito a 3,7 milioni con dei bonus (in favore degli inglesi) se non dovesse disputare un determinato numero di partite. Nella cifra è compreso di fatto anche l’ingaggio del giocatore (al lordo, naturalmente) che quindi tecnicamente pagherà il Southampton. Diritto di riscatto già fissato a 49,5 milioni. Vale a dire che se il giocatore sarà un titolare della Juve il prezzo è già fatto. Altrimenti si potrà procedere comunque a una nuova contrattazione".