Calciomercato, Marchetti: “La Juventus cerca un centrocampista offensivo”

Intervistato a Tmw Radio, Luca Marchetti si è espresso sul calciomercato della Juventus. Per il giornalista, i bianconeri cercherebbero un profilo di centrocampista non così corrispondente a Kalvin Phillips. Ecco le sue parole: “In casa Juve il centrocampista deve arrivare, che poi possa essere Phillips del City o un altro giocatore. La Juventus sta valutando soprattutto un centrocampista in grado di accompagnare in fase offensiva, quindi un giocatore diverso da Phillips".