Calciomercato, Marchetti: “La Juve deve capire se ci sono opportunità”

Luca Marchetti ha parlato del calciomercato della Juventus: l'arrivo del centrocampista potrebbe tardare per un cambio di obiettivi in corsa

Nel suo pezzo su Tmw, Luca Marchetti ha analizzato il calciomercato della Juventus . Nell'ultimissimo periodo, per il giornalista il club bianconero avrebbe mutato la sua posizione sull'identikit del centrocampista da cercare. Il cambio di rotta potrebbe inevitabilmente condurre la Juventus a dover aspettare più tempo per studiare e cogliere al balzo l'occasione dalla campagna trasferimenti. Ecco le sue parole:

"La Juventus nonostante abbia cercato un centrocampista difensivo per un bel po’ di tempo, ora - avendo cambiato le caratteristiche del giocatore da prendere - deve capire se c’è un’opportunità sul mercato. Non è detto che faccia per forza un’operazione e per questo le parole di Allegri degli ultimi giorni assumono anche un significato diverso".