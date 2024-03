Calciomercato, Marchetti: “Juventus su Calafiori a prescindere dal tecnico”

Luca Marchetti ha parlato del prossimo calciomercato della Juve: per il giornalista, i bianconeri seguirebbero il difensore Riccardo Calafiori

Intervistato a Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato del prossimo calciomercato estivo della Juventus. Per il giornalista, uno dei principali obiettivi del club bianconero sarebbe Riccardo Calafiori, difensore centrale o terzino del Bologna. Secondo l'esperto di mercato, l'interesse della società per il calciatore sarebbe indipendente dall'allenatore che occuperà il posto in panchina nella stagione ventura. Ecco le sue parole: