Calciomercato, l’Udinese fissa il prezzo per Samardizic: la Juve ci prova

La Juventus avrebbe individuato in Samardzic una possibile soluzione per il calciomercato invernale ma la richiesta dell'Udinese sarebbe alta

Lazar Samardzic alla Juventus a gennaio? Possibile, ma non senza uno sforzo economico della Juventus . Questo è quanto si può evincere dall'analisi di Sportmediaset sul fronte del calciomercato legato al centrocampista dell' Udinese . Con il Napoli impegnato nella trattativa per portare Hamed Junior Traorè in azzurro, la Juventus sarebbe al comando nella corsa che porterebbe al talento serbo.

Le difficoltà del club bianconero di pervenire anche a un profilo low cost adeguato alle esigenze della rosa, spingerebbe a valutare il calciatore già per gennaio. La posizione dell'Udinese sarebbe però abbastanza ferrea, con il desiderio di tenere il giocatore in squadra fino a fine stagione. Solo un offerta da circa 25 milioni di euro potrebbe convincere la società friulana ad aprire alla cessione immediata. Dal canto suo, la Juve non sarebbe intenzionata a intraprendere una spesa così importante da subito. La situazione potrebbe cambiare se si riuscissero a reperire delle risorse da alcune cessioni, come quella di Samuel Iling-Junior o Moise Kean.