Calciomercato, Longo: “Miretti e Barrenechea in uscita dalla Juventus”

Daniele Longo ha parlato del calciomercato della Juventus: per il giornalista, Miretti e Barrenechea sarebbero da considerare in uscita

Longo ha proseguito: "Enzo Barrenechea sta facendo grandi cose al Frosinone. Il classe 2001 tornerà alla Juve piace al Genoa. La Juve continua a parlare con l’Atalanta per Teun Koopmeiners e attenzione al nome di Fabio Miretti come possibile contropartita. Attenzione anche al possibile asse con il Bologna: piace molto Ferguson e per arrivarci la Juve è pronta a sacrificare Nicolussi Caviglia, gradito alla formazione emiliana".