Calciomercato – La Roma ci prova per Huijsen: la valutazione della Juve

Tra Dean Huijsen e la Roma sarebbe stato amore a prima vista. Il rapporto professionale tra il calciatore il club sarebbe sorto nel calciomercato invernale quando il club giallorosso si è inserito tra Juventus e Frosinone per portarlo nella capitale. Dietro il corteggiamento dell'ex allenatore giallorosso José Mourinho , Huijsen ha insistito per cambiare la sua destinazione nello scorso calciomercato, facendo saltare gli accordi già consolidati tra la società bianconera e quella gialloceleste.

Il sacrificio della Roma per Huijsen

Un amore così travolgente è stato di buon auspicio, come il fatto che Huijsen, anche per necessità, ha trovato subito molto spazio alla Roma. Per ultimo, il giocatore ha trovato contro il Cagliari anche il suo primo gol tra i professionisti. Di fronte alle prestazioni incoraggianti del giocatore, il club giallorosso starebbe riflettendo di trasformare il prestito in un acquisto a titolo definitivo. Nell'accordo attuale non esistono margini di questo tipo: ciò significa che la Roma dovrebbe nuovamente trattare con la Juventus nel prossimo calciomercato. Alcune indiscrezioni precedenti parlerebbero di un finanziamento dell'acquisto tramite la cessione all'estero di Diego Llorente. Che a suo volta dovrebbe essere riscattato per 5 milioni di euro dal Leeds.