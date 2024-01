Calciomercato, la Premier tenta Soulè: le richieste della Juventus

Sbocciato al Frosinone, l'astro nascente Matias Soulè, il cui cartellino è di proprietà della Juventus, farebbe gola in Premier League. Una notizia che non stupirebbe, considerando le prestazioni brillanti del calciatore in questa prima metà di campionato. Secondo calciomercato.com, i tifosi juventini rischierebbero però seriamente di non ripoter vedere nuovamente il giocatore vestire la maglia bianconera.