Calciomercato, la Lazio sfida la Juventus per il prestito di Bernardeschi

A poco meno di quattro giorni dalla chiusura del calciomercato invernale, le squadre di Serie A chiudono il cerchio sugli obiettivi spendibili rimasti. Dopo aver setacciato il panorama mondiale alla ricerca di un profilo adeguato alle esigenze, la Juventus potrebbe "ripiegare" sull'eterno amore (reciproco) di Federico Bernardeschi. Il cosiddetto asso nella manica o ruota di scorta, a seconda delle inclinazioni di pensiero, sarebbe proprio lui. Come il dio Eros, il giocatore in più di occasioni ha lanciato dardi d'amore in direzione del club bianconero, che ha sempre accolto le sue lusinghe. Ora, a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, si sarebbero create le condizioni per richiedere al Toronto il prestito del "figliol prodigo".