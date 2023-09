Calciomercato, la Juventus pronta a valutare la cessione di Szczesny

Finito nell'occhio del ciclone dopo l'ultimo match della Juve, Szczesny potrebbe non rinnovare: il club bianconero sarebbe disposto a cederlo

La partita a dir poco incerta di Szczesny contro il Sassuolo rimette il focus della Juventus sulla questione portiere. In casa bianconera da qualche tempo si starebbe riflettendo sul futuro del numero uno polacco. Negli scorsi giorni si sarebbe parlato della possibilità di un rinnovo con cifre spalmate per lo stipendio rispetto all'attuale ingaggio.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l'ipotesi cessione non sarebbe però da escludere. In caso arrivasse un offerta attorno ai 15 milioni di euro, il direttore sportivo Giuntoli sarebbe autorizzato ad aprire all'addio. In caso di trasferimento, l'alternativa considerata più probabile è quella che porta a Donnarumma del Psg.