Calciomercato, la Juventus pensa a due colpi a centrocampo per gennaio

Nonostante il calciomercato si siano chiuso da pochi giorni, la Juventus starebbe lavorando sottotraccia per puntellare la rosa già a partire da gennaio. Uno dei raparti rimasti probabilmente più scoperti a livello di caratteristiche in campo è quello di centrocampo. In quel ruolo mister Massimiliano Allegri avrebbe chiesto da tempo un elemento con determinate qualità ma non giunto nell'ultima sessione estiva.