Calciomercato, la Juventus congela la cessione di Nicolussi Caviglia

La partenza in questa sessione di calciomercato invernale per Hans Nicolussi Caviglia non sarebbe più così scontata nei piani della Juventus

Hans Nicolussi Caviglia lontano dalla Juventus a gennaio? No, almeno per ora. Questo è quello che si apprenderebbe dalle pagine del Corriere della Sera sull'interesse della Salernitana per il centrocampista bianconero. Il club granata accoglierebbe di buon grado il ritorno del giocatore valdostano, il quale sarebbe un cavallo di ritorno dopo i sei mesi in prestito proprio da gennaio a giugno.