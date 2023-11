Calciomercato, la Juventus ci prova per Ferguson: la richiesta del Bologna

I tre gol e due assist in questa stagione già messi a referto da Lewis Ferguson starebbero convincendo non solo il Bologna . Secondo quanto riportato da Sportmediaset, sullo scozzese starebbe diventando sempre più intensa l'attenzione della Juventus . Il giocatore farebbe parte di quella corta schiera di giocatori a cui il club bianconero rifletterebbe di prendere già per il calciomercato invernale.

Dall'altra parte, la posizione ufficiale del Bologna, espressa dalle parole dei suoi dirigenti in diverse occasioni, è che Ferguson non sia sul mercato. Non è detto che però la posizione della società non possa cambiare nelle prossime settimane. Nel caso la Juventus presentasse un offerta da 15 milioni di euro, ci sarebbero i margini per imbastire una trattativa.