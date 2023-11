Calciomercato, la Juventus apre all’obbligo di riscatto per Ruiz

Sarebbero in lievitazione le possibilità che Fabian Ruiz possa vestire la maglia della Juventus a partire dal calciomercato invernale. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la posizione del club bianconero sulla richiesta del PSG sarebbe infatti cambiata. Se in un primo momento la Juve non sarebbe parsa convinta di investire sull'obbligo di riscatto per l'ex calciatore del Napoli, ora non sarebbe più così.