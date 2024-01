Calciomercato, la Juve lavora per Sudakov: operazione possibile in estate

La Juventus continua la sua fredda caccia ai centrocampisti… per l'estate. Infatti, salvo sorprese delle ultimi giorni di calciomercato, il club bianconero potrebbe non far fronte alle assenze di Nicolò Fagioli e Paul Pogba in quel reparto. Anche fosse, il massimo a cui potrebbe aspirare sarebbe un profilo low cost per il brevissimo periodo.