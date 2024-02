Calciomercato, Kostic sottotono: in estate può lasciare la Juventus

La stagione di Kostic alla Juve non sarebbe stata all'altezza di quella precedente: il calciatore potrebbe finire sul calciomercato in estate

Tra le piacevoli sorprese della difficile stagione scorsa della Juventus , Filip Kostic non avrebbe mantenuto tali standard anche nella stagione seguente. A dirlo sono principalmente i numeri: 54 presenze, 3 gol e 11 assist nell'annata 2022/23, 25 presenze, 0 gol e 4 assist in quella 2023/24. Numeri e prestazioni che suggerirebbero alla Juventus nell'esterno serbo tra i principali candidati a lasciare il bianconero durante il calciomercato estivo.

Secondo quanto riportato dal portale specializzato Todofichajes.com l'Al-Hilal potrebbe essere la metà di Kostic a partire da luglio. Possibilità tutt'altro che da considerare come remota. Infatti, la Juventus sul calciomercato continuerebbe a sondare nomi importanti per rafforzare le corsie esterne d'attacco. Se nella scorsa estate si è parlato di Domenico Berardi, il nome forte sarebbe ora Felipe Anderson. L'arrivo di quest'ultimo aumenterebbe notevolmente la competizione interna per Kostic che rischierebbe di diventare una seconda scelta in squadra.