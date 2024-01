Calciomercato, Koopmeiners lontano: la Juventus cambia strategia

Le difficoltà di calciomercato allontanerebbero la Juventus da Teun Koopmeiners: i bianconeri non vorrebbero cedere i giovani talenti per lui

L'arrivo di Teun Koopmeiners nel calciomercato di gennaio si farebbe possibilità sempre più remota. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Cristiano Giuntoli , direttore sportivo della Juventus , non caldeggerebbe per l'ipotesi del sacrificio. Più esattamente, non si penserebbe che cedere Matias Soulè e Samuel Iling-Junior sia la soluzione migliore per arrivare al centrocampista dell' Atalanta .

Se il dubbio poteva esserci per Soulè, anche su Iling-Junior ci sarebbe la fiducia sul valore del giocatore. Entrambi i profili potrebbero tornare utili in futuro e una cessione dei due sarebbe possibile sono in caso di offerte irrinunciabili. Così fosse, ecco che allora le quote di un prestito anche per l'attaccante inglese, magari in Serie A, incrementerebbero notevolmente.