Calciomercato, Kean vicino all’addio alla Juve: Atletico Madrid a un passo

Moise Kean all'Atletico Madrid ci siamo quasi. Queste sono le indiscrezioni che trapelerebbero da calciomercato.com sull'affare che dovrebbe vedere l'attaccante della Juventus passare in prestito in Spagna per sei mesi. Tutte le parti avrebbero raggiunto un accordo totale ma per l'ufficializzazione dell'affare mancherebbe ancora un dettaglio non da poco.