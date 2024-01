Calciomercato, Kean in uscita dalla Juventus: la Fiorentina ci pensa

Kenan Yildiz in, Moise Kean out. Le gerarchie alla Juventus nel reparto offensivo, durante la prima metà di stagione, sono cambiate ancora. Se per un buon periodo l'attaccante italiano era riuscito addirittura a farsi preferire a Dusan Vlahovic, ora per il centravanti non pare esserci più spazio. L'esplosione del talento turco e l'infortunio accorso allo stesso Kean farebbero nuovamente pensare a una possibile cessione durante la sessione attuale di calciomercato.