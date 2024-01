Calciomercato, Kean in uscita dalla Juve: fissata la data della partenza

Moise Kean potrebbe lasciare molto presto la Juventus: il club bianconero avrebbe trovato l'accordo per il prestito in questo calciomercato

Il club spagnolo avrebbe trovato un accordo con la Juventus per il prestito oneroso (400 mila euro) per il prestito fino a giugno del centravanti italiano. Kean raggiungerà un altro ex attaccante bianconero, ovvero Alvaro Morata. La punta spagnola, dopo lunghi rumors estivi di mercato, starebbe disputando una stagione eccezionale. L'augurio per Kean sarebbe quella di emulare le gesta dell'amato ex.