Calciomercato, Kean in uscita dalla Juve: Fiorentina in pole sulle altre

Il calciomercato invernale della Juventus non dovrebbe avere grandi scossoni in entrata. Mentre in uscita, i bianconeri potrebbero decidere di sfoltire in minima parte la rosa. In particolare, l'esplosione di Kenan Yildiz avrebbe ridotto lo spazio per Moise Kean, considerato il principale potenziale partente in casa Juve.