Calciomercato, Kean destino segnato: sarà permanenza alla Juventus

Saltato clamorosamente e definitivamente il passaggio all'Atletico Madrid, per Moise Kean potrebbe non restare che la scelta di rimanere alla Juventus. I pochissimi giorni che dividono dal gong della fine del calciomercato indurrebbero la Juventus, secondo quanto riportato da TMW, a evitare di cercare di imbastire una trattativa con altri club. In particolare, una red flag sarebbero le condizioni fisiche del giocatore. Le stesse che avrebbero fatto desistere il club madridista all'acquisto in prestito del giocatore, non invoglierebbero altre società a farsi avanti per lui.