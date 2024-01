Calciomercato, Juventus su Bergvall: sul talento c’è la fila di grandi club

Negli ultimi anni, la Juventus starebbe perseguendo un nuovo modello e progetto di calcio sostenibile e improntato sui giovani. Quelli di Matias Soulè e Kenan Yildiz sono solo gli ultimi e più eclatanti esempi di un percorso intrapreso che starebbe ampiamente fruttando. Non sorprenderebbe infatti che, oltre al lavoro sulle giovanili, il club bianconeri riservi un occhio di riguardo sui giovani talenti in giro per il mondo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, uno di questi sarebbe Lucas Bergvall, gioiello classe 2006 del centrocampo del Djurgarden.