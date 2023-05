Calciomercato Juventus / Sirene inglesi per il centrale bianconero

Il difensore della Juventus è finito nel mirino di una big inglese che sarebbe disposta a passi falsi per averlo

redazionejuvenews

La Juventus è tornata ieri sera alla vittoria nella partita valevole per la 33ª giornata di Serie A: tra le mura amiche dell'Allianz stadium i bianconeri si sono imposti per 2-1 contro il Lecce, mantenendo il terzo posto in classifica ad un solo punto di distacco dalla Lazio. Con cinque partite da giocare fino alla fine della stagione, la squadra di Massimiliano Allegri è ancora in corsa per il secondo posto, obiettivo minimo del campionato.

Dopo la fine della Serie A e dell'Europa League, nella quale la Juventus è ancora in corsa per il raggiungimento della finale, la società tirerà le somme e imposterà i piani per la prossima stagione, tra rivoluzioni di mercato e societario.

In questo scenario si registra l'interesse della Premier League per uno dei top player bianconeri: stando a quanto riporta in Inghilterra il sito TeamTalk, il difensore della Juventus Gleison Bremer sarebbe diventato un obiettivo di mercato del Tottenham. I bianconeri valutano il giocatore almeno 50 milioni di euro, ed il club inglese sarebbe pronto a formalizzare la prima offerta ufficiale.