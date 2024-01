Calciomercato, Juventus lontana da Popovic: un altro club italiano in pole

Matija Popovic non vestirà la maglia della Juventus: l'attaccante serbo, ambito da moltissime squadre, dovrebbe comunque arrivare in Italia

Matija Popovic appare sempre più lontano da un futuro alla Juventus . Il giovanissimo attaccante serbo era stato a un passo dal Milan a inizio calciomercato, ma poi la trattativa sarebbe saltata sul più bello. A fermare i rossoneri sarebbero state le commissioni per la famiglia, che così avrebbero rimesso in gioco la concorrenza.

Quella italiana appunto, per il quale si sarebbe subito inserita la Juventus, ma anche quella estera, dei club più blasonati come Bayer Monaco e Manchester City. Ad aggiudicarsi le prestazioni del giocatore, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non sarà nessuna di queste società. A correre più veloce di tutte sarebbe stato il Napoli che parrebbe ormai nella posizione di chiudere definitivamente l'affare.