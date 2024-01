Calciomercato, Juventus forte su Djalo: l’Inter pensa alla contromossa

Se per il centrocampo la situazione per la Juventus starebbe ristagnando, in difesa i bianconeri potrebbero presto battere un colpo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo de La Vecchia Signora, sarebbe molto vicino a trovare un accordo con il Lille per il difensore Tiago Djalo.