Calciomercato, Juventus decidi presto! La Roma piomba su Bernardeschi

Mentre la Juventus starebbe decidendo il da farsi su Bernardeschi, la Roma proverebbe a inserirsi per portare il calciatore in giallorosso

Se dalla parte del giocatore non ci sarebbero dubbi sulla sua volontà, quella della Juventus sembrerebbe decisamente più combattuta. Da mesi, Federico Bernardeschi lancerebbe parole al miele per il club bianconero, con quest'ultimo lusingato ma non abbastanza. A differenza che però per Douglas Costa, la società starebbe effettivamente riflettendo sul prestito dal Toronto del giocatore. Una decisione che però non vorrebbe prendere almeno fino agli ultimissimi giorni di calciomercato. Mentre la Juventus prosegue nei suoi discorsi, si regesterebbe l'interesse della Roma per il giocatore.