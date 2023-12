Calciomercato, Juve vigile su Zirkzee: i dubbi sul giocatore

Tra le rilevazioni della Serie A 2023/24, non può non essere annoverato il nome di Joshua Zirkzee . L'attaccante del Bologna starebbe trascinando a suon di gol, assist e prestazioni notevoli la squadra felsinea. Ad attirare del giocatore sarebbe in particolare la sua qualità tecnica abbinata a un fisico importante. Caratteristiche che, secondo quanto riportato da Eurosport, avrebbero attirato anche la Juventus .

Il club bianconero si sarebbe infatti messo in fila tra le società interessate al giocatore. Al momento, il Bologna valuterebbe la punta circa 40 milioni di euro. Per ora, la Juventus preferirebbe aspettare prima di muoversi in questa direzione. In primo luogo, sarebbero altre le priorità sul calciomercato, a partire dal centrocampo. Inoltre, c'è da capire se il giocatore possa garantire un tale rendimento anche al di fuori del sistema di gioco di Thiago Motta, tra l'altro anch'egli tra i papabili successori di mister Allegri.