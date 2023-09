Calciomercato Juve, un club italiano su Vlahovic in estate

I media spagnoli hanno rivelato che la Juventus in estate avrebbe ricevuto una proposta da una squadra italiana per il cartellino di Vlahovic

Che Dusan Vlahovic sia stato al centro di varie dinamiche di calciomercato europeo durante questa estate non è una sorpresa. La novità sarebbe però che tra le varie pretendenti alla punta della Juventus ci sarebbe stata anche una società italiana.

Secondo quanto riportato dal media spagnolo El Gol Digital, anche il Milan avrebbe provato a inserirsi per il cartellino del giocatore bianconero. La richiesta di 65 milioni di euro per intavolare una trattativa con la Juventus avrebbe però portato la società rossonera a desistere dal tentativo. Diversa invece la prospettiva del Real Madrid che da un punto di vista economico avrebbe avuto la disponibilità di imbastire un discorso su tali cifre. I Blancos hanno però preferito farsi da parte per ragioni di carattere tecnico, avendo altre preferenze e priorità.