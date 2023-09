Calciomercato Juve, ultime avvisaglie per Morata e Kean

Nelle ultime ore di mercato, la Juventus potrebbe ancora tentare di modificare il reparto offensivo con l'ingresso di Morata e l'addio di Kean

A pochissime ore dalla chiusura del calciomercato, sono molti i club in fermento alla ricerca degli ultimi rinforzi per completare la rosa. Dal punto di vista della Juventus, la sessione estiva è pressoché conclusa sia in entrata che in uscita, al di là di qualche aggiustamento fronte Next Gen. Difficile, quasi impensabile poter trovare un nuovo acquirente per Filip Kostic o Weston Mckennie. Situazione leggermente diversa per Moise Kean che, a differenza dei giocatori citati precedentemente, avrebbe già alcuni acquirenti reali vigili e interessati. Il mercato degli attaccanti è poi per antonomasia più sensibile a variazioni repentine. Se nelle ultimissime ore arrivasse l'offerta giusta per l'italiano, non è ancora da definirsi chiusa neppure la porta che conduce ad Alvaro Morata.

Kean unica partenza possibile — Secondo quanto riporta calciomercato.com, nonostante il poco tempo a disposizione, la Juventus sarebbe disposta ad ascoltare eventuali offerte per Moise Kean. L'attacco dei bianconeri è infatti ritenuto abbondante e l'addio eventuale, seppur al momento remoto, dell'italiano potrebbe anche semplicemente essere colmato da Kenan Yildiz. Dusan Vlahovic e Arkadiustz Milik potrebbero infatti essere sufficienti per una stagione con il solo campionato e la Coppa Italia da disputare. Inoltre, c'è sempre Federico Chiesa: giocatore cardine, ritenuto un attaccante negli schemi di mister Max Allegri. Non è dunque neppure da escludere che la Juventus decida di "accontentarsi" di un offerta più bassa di 30 milioni di euro per cedere Kean. Fulham e Siviglia e in ultimo luogo il Milan potrebbero ancora fare un pensiero su di lui.

Se parte Kean, tutto su Morata — Nel caso fosse presentata un offerta di questo tipo per Kean, la Juventus potrebbe fare un ultimo tentantivo per Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. La richiesta dei Colchoneros per il giocatore è di 20 milioni di euro; cifra che sarebbe dunque risolta dal ricavo della cessione dell'attaccante italiano. Per l'attaccante spagnolo si tratterebbe del terzo ritorno in bianconero. Con la Juventus, Morata ha segnato 59 gol in 185 partite, suddivise in quattro stagioni. Ben sette sono invece i titoli conquistati con la Vecchia Signora: due Scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Amatissimo dai suoi tifosi, un eventuale ritorno sarebbe cosa gradite da tutti i punti di vista.

