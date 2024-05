Calciomercato Juve, Szczesny in uscita: su di lui gli occhi della Premier

Contro la Roma, così come in diverse partita in questa stagione, Wojciech Szczesnyha tolto le castagne dal fuoco alla Juventus. Eppure, il futuro del portiere polacco potrebbe a breve non essere più a tinte bianconere. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Daily Standard, l'Arsenal starebbe valutando l'estremo difensore de La Vecchia Signora. A facilitare il flirt dei Gunners per un passaggio in Premier League, ci sarebbe la difficoltà di Szczesny a trovare un accordo con la Juventus. Infatti, sembrerebbe che l'idea di spalmare l'attuale contratto, in scadenza nel 2025, in più anni, non allieterebbe i desideri del portiere. Inoltre, per evitare sorprese la società bianconera starebbe intensificando i rapporti per Michele Di Gregorio del Monza.