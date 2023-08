Calciomercato Juve, Soulé ai saluti? Arriva l’offerta dall’estero

Matias Soulé potrebbe a breve salutare la Juve nei prossimi giorni: sarebbe infatti giunta un offerta importante per l'attaccante bianconero

redazionejuvenews

Archiviata la vittoria netta della Juventus sul campo dell'Udinese alla prima giornata di Serie A, gran parte delle attenzioni si rivolge agli ultimi incandescenti giorni di calciomercato. Nonostante le diverse uscite e le poche entrate, la rosa bianconera a disposizione di mister Massimiliano Allegri rimane molto se non troppo abbondante. Specialmente considerato che la Vecchia Signora, per motivi extra campo, non prenderà parte a nessuna competizione europea. Le cessioni ravvicinate di Denis Zakaria, Nicolò Rovella, Luca Pellegrini e Enzo Barrenechea sono destinate ad avere proseliti. Tra i giocatori che potrebbero lasciare presto la Juventus c'è l'attaccante Kaio Jorge, in trattativa con il Frosinone, mentre per Moise Kean si attendono offerte dall'estero. Inoltre, sempre un centravanti potrebbe lasciare presto la Juventus. Stiamo parlando di Matias Soulé.

Soulé in uscita — Le ultime uscite della Juventus sembrerebbero aver chiarito gran parte delle gerarchie interne ai ranghi di mister Max Allegri. In attacco Dusan Vlahovic verrà spalleggiato da Federico Chiesa. L'alternative sicura sembrerebbe essere Arkadiustz Milik, mentre dal mercato si cerca un giocatore simile all'esterno italiano. Infine, Kenan Yildiz sembrerebbe il giovane ritenuto più pronto all'occorrenza. Lo spazio dunque per Soulé rischia di essere estremamente poco. Nulla di strano ne di inaspettato. La volontà di cedere almeno temporaneamente il calciatore appare prioritaria sin dagli albori della sessione di mercato. Secondo quanto riportato da TyC Sport, per il giocatore della Juventus si sarebbe fatto avanti un club dall'Eredivisie.

L'offerta alla Juve — A essersi interessato a Matias Soulé è il Feyenoord, club di prestigio del campionato olandese. La proposta presentata alla Juventus consisterebbe in un semplice prestito secco. Non è noto se ci sia l'intenzione di inserire un eventuale diritto o obbligo di riscatto, ma le parti ne starebbero discutendo. La sensazione è quella che il club bianconero cercherà di evitare il pericolo di poter perdere uno dei suoi talenti più promettenti. A meno che gli interessati non presentino un offerta molto alta che permetta di monetizzare sin da subito. Prospettiva che difficilmente il Feyenoord intenda o possa promettere. Se la trattativa dovesse andare in porto, è probabile dunque che Soulè possa tornare alla base a fine stagione, ma con decisamente più esperienza in bagaglio.