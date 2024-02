Calciomercato Juve, sirene inglesi per Chiesa: Manchester United in pole

Nonostante alla Juventus le prestazioni di Federico Chiesa continuino a non brillare, sul fronte calciomercato la situazione appare differente. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, l'attaccante dei bianconeri sarebbe sempre uno degli elementi più apprezzati della rosa in Premier League. In particolare, il Manchester United sembrerebbe pronto a tornare alla carica in estate per lui. Sullo sfondo ci sarebbe però anche l'interesse del Chelsea e dell'Arsenal.